Nazilli Belediyesi'nden Otizmli Çocuklara Spor Kursu
Program ve başvuru bilgileri
Nazilli Belediyesi, otizmli çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimini desteklemek amacıyla yeni spor kursları başlatıyor. Kurslar, çocukların bedensel güçlenmesini ve sosyal becerilerinin gelişimini hedefleyecek şekilde planlandı.
Eğitimler 10 yaş üzeri otizmli bireyler için düzenlenecek. Kurslara katılmak isteyen aileler, başvurularını 25 Aralık Perşembe günü Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden bizzat yapabilecek.
Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek programda, çocuklara yaş ve gelişim düzeylerine uygun egzersizler uygulanacak. Çalışmalar arasında denge, koordinasyon, kas gelişimi ve hareket kabiliyetini artırmaya yönelik etkinlikler yer alacak.
Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sporun otizmli çocukların fiziksel sağlığı ve ruhsal gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgulayarak, belediye olarak bu tür sosyal projeleri artırarak sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.
