Nazilli Belediyesi'nden Otizmli Çocuklara Spor Kursu

Program ve başvuru bilgileri

Nazilli Belediyesi, otizmli çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimini desteklemek amacıyla yeni spor kursları başlatıyor. Kurslar, çocukların bedensel güçlenmesini ve sosyal becerilerinin gelişimini hedefleyecek şekilde planlandı.

Eğitimler 10 yaş üzeri otizmli bireyler için düzenlenecek. Kurslara katılmak isteyen aileler, başvurularını 25 Aralık Perşembe günü Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden bizzat yapabilecek.