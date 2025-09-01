DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,12 0,07%
ALTIN
4.592,58 -0,66%
BITCOIN
4.475.777,19 0,21%

Nazilli'de motosiklet kazası: Anne ve oğlu yaralandı

Nazilli'de iki motosikletin çarpışması sonucu anne E.A. ve oğlu A.A. yaralandı; 7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:32
Nazilli'de motosiklet kazası: Anne ve oğlu yaralandı

Nazilli'de motosiklet kazası: Anne ve oğlu yaralandı

Kaza Detayları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralananlar oldu. Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

İ.D. (27) adlı sürücünün kullandığı 09 ARM 035 plakalı motosiklet, E.A. (36) idaresindeki 09 ANY 174 plakalı motosikletle çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada sürücü E.A. ile arka koltukta yolcu olarak bulunan oğlu A.A. (7) yaralandı.

Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan değerlendirmede A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma

Diğer sürücü İ.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kürşad Zorlu Isparta'da: Valilik, Belediye ve STK Ziyaretleri
2
Sokağın Adı: Hüma — Hüma Hatun Sokağı Belgeseli
3
Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: R.Y. (27) Hastaneye Kaldırıldı
4
Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir
5
Ataşehir'de Orman Yangını Söndürüldü — Kayışdağı Ferhatpaşa
6
Kaja Kallas: Filistin'i Tanımak İki Devletli Çözümü Canlı Tutacak
7
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark