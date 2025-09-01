Nazilli'de motosiklet kazası: Anne ve oğlu yaralandı

Kaza Detayları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralananlar oldu. Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

İ.D. (27) adlı sürücünün kullandığı 09 ARM 035 plakalı motosiklet, E.A. (36) idaresindeki 09 ANY 174 plakalı motosikletle çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada sürücü E.A. ile arka koltukta yolcu olarak bulunan oğlu A.A. (7) yaralandı.

Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan değerlendirmede A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma

Diğer sürücü İ.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.