Nepal'de Sosyal Medya Protestoları: Firar Eden 3.723 Mahkum Yakalandı

Nepal'de sosyal medya yasağıyla başlayan protestolarda firar eden 3.723 mahkum yakalandı; 10.320 mahkum ise hala firari durumda.

Himalayan Times gazetesinin aktardığına göre, Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler sırasında ülke genelindeki cezaevlerinden firar eden 3 bin 723 mahkumun güvenlik güçleri tarafından yakalanarak yeniden cezaevlerine gönderildiği bildirildi.

Polis yetkilileri, protestocuların hapishanelere düzenlediği baskınlar sırasında idari binaları ateşe vermeleri ve geçişleri açık bırakmalarının firarlara yol açtığını açıkladı. Yetkililer, yakalananlar arasında bazı kişilerin ülkeyi terk etmeye çalışırken ele geçirildiğini, bazılarının ise kendi istekleriyle teslim olduğunu belirtti. Buna karşın 10 bin 320 mahkumun halen firari olduğu bildirildi.

Nepal'deki protestolar

4 Eylül tarihinde Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişimin, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmesiyle başlayan olaylar, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerin parlamentoya doğru yürüyüşe geçmesiyle tırmandı.

Şiddetlenen gösterilerde polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı; olaylarda 72 kişi hayatını kaybetti. Hükümet sosyal medya yasağının kaldırılacağını duyurdu; İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa etti.

Yatışmayan gösteriler sırasında siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi, Nepal Kongre Partisi'nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutu ateşe verildi. Artan olaylar nedeniyle Nepal ordusu, bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başladı.

Başbakanlık Ofisi'nin 9 Eylül tarihli açıklamasında, yoğun protesto ve hükümete yönelik tepkiler sonrası Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirildi. Öte yandan, hapishanelere yapılan baskınlar sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden binlerce mahkumun firar ettiği kaydedildi.

12 Eylül'de Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak yemin edip göreve başladı.

