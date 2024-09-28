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Nepal'deki Sel ve Toprak Kaymalarında Can Kaybı Artıyor

Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde 66 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:11
Nepal'deki Sel ve Toprak Kaymalarında Can Kaybı Artıyor

Nepal'de Felaket: 66 Can Kaybı

Güney Asya'nın önemli ülkelerinden Nepal, başkenti Kathmandu ve çevresinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucu 66 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor, 69 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Bölgedeki Yaşam Felç Oldu

BBC'nin haberine göre, bir gün boyunca devam eden yoğun yağışlar, Kathmandu ile Bhaktapur gibi şehirlerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle yüzlerce ev sular altında kalırken, birçok yol da kullanılamaz hale geldi.

Arama Kurtarma Faaliyetleri Başlatıldı

Hükümet, sel nedeniyle ülke genelinde acil durum uyarıları yaparken, çok sayıda askerin yanı sıra 10 bin polis memuru arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı, sel felaketinin etkilediği bölgelerde 60 kişinin yaralandığını ve mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yerel Yetkililerin Çalışmaları Sürüyor

İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, felaketzede bölgelere ilişkin, başkent dışındaki yerlerde de hasar olduğunu ve yerel yönetimlerin bilgi toplamaya devam ettiğini aktardı. Ayrıca, dün başlayan yağmurun hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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