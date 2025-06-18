Neşet Ertaş Anadolu Üniversitesi'nde Anıldı

Bozkırın Tezenesi olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen özel bir programla anıldı. Etkinlik, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Anadolu Park'ta gerçekleştirildi.

Programda, solist Serpil Ayar ile Kırşehirli Tolga Ertürk ve ekibi sahne aldı. Abdallık kültürünün son efsanelerinden biri olarak kabul edilen Ertaş'ın sevilen eserleri, sanatçılar tarafından coşkuyla seslendirildi. Neşet Ertaş'ın bağlama eşliğinde icra edilen türkülerine etkinliği takip eden vatandaşlar da katılarak eşlik etti.

Etkinlikte, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de sahneye çıkarak, Ertaş'ın "Bahçe Duvarından Aştım," "Yalan Dünya" ve "Acem Kızı" adlı türküleri seslendirdi. Adıgüzel'in Serpil Ayar'la birlikte söylediği türküler izleyicilerden büyük alkış aldı. Rektör Adıgüzel, sanatçılara çiçek takdim ederek etkinligin anlamını pekiştirdi.

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Adıgüzel, Neşet Ertaş'ın Türkiye'nin büyük bir değeri olduğunu vurguladı. "Ertaş, Abdal geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri. Anadolu Üniversitesi olarak halkbilim araştırmalarımızla halkın folklorik değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. Adıgüzel, sanat ve halk müziği ile dans gösterileriyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Toplumun her kesiminin Ertaş'ın eserleriyle büyülendiğini ifade eden Adıgüzel, "Hepimizin zihninde ve gönlünde onun sözleri var," şeklinde konuştu. Kendisi de bir öğretim üyesi olmaktan öte, halktan biri olarak bu etkinliğe katılmanın önemine değindi.

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Şamil Erkoçak ise merkez olarak sosyal sorumluluk projeleri ve diğer birçok çalışmaya imza attıklarını belirtti. Programa çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Anadolu Park'ta düzenlenen programla anıldı.

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Anadolu Park'ta düzenlenen programla anıldı.