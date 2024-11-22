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Netanyahu Brüksel'de Tutuklanabilir: UCM Emri Belçika'da Yürürlükte

İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant, Belçika'da UCM tarafından çıkarılan tutuklama emriyle karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:07
Netanyahu Brüksel'de Tutuklanabilir: UCM Emri Belçika'da Yürürlükte

Belçika, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun merkezi olarak dikkat çekiyor. Ülke, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emirlerini uygulama niyetinde olduğunu bildiriyor.

Bu bağlamda, Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Florinda Baleci, Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emrinin önemini vurguladı. Baleci, Roma Statüsü'nün 86. maddesine atıfta bulunarak, UCM ile işbirliği yükümlülüğünün devletlerde olduğunu hatırlattı.

Baleci, "Belçika, uluslararası hukuka saygıyı ve UCM'nin bağımsız çalışmasını desteklemektedir. Bu nedenle, Mahkeme tarafından tutuklama emri altındaki herhangi bir kişi Belçika topraklarındaysa, Belçika makamları Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülüklerine uyacaktır." dedi.

Dün, UCM tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtilmişti.

Hatırlanacağı üzere Netanyahu, 2017 yılında Brüksel'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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