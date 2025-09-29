Netanyahu'dan Katar'a Özür ve "Bir Daha Saldırmayacağız" Taahhüdü

Netanyahu'dan Katar'a Özür ve Taahhüt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenlenen hava saldırısından dolayı pişmanlık duyduğunu ve özür dilediğini bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklama, Netanyahu'nun araması ve özrünü teyit etti.

Netanyahu'nun Açıklamaları

Açıklamaya göre Netanyahu, İsrail'in saldırısında bir Katar vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti ve İsrail'in hedefinin Hamas olduğunu öne sürdü. Netanyahu ayrıca İsrail'in gelecekte Katar'ın egemenliğini ihlal etmeyeceğini taahhüt etti.

Netanyahu, İsrail ve Katar arasındaki rahatsızlıkları kabul ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki çözülememiş sorunları ele almak için önerdiği üçlü grup kurulması fikrini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Saldırının Ayrıntıları ve Sonuçları

9 Eylül'de İsrail ordusu, Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Daha önce, 10 Eylül'de Netanyahu yaptığı açıklamada Katar'a yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuş ve "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.