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Netanyahu'nun Açıklamaları Suudi Arabistan'ın Egemenliğine Saldırı Olarak Değerlendirildi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a yönelik açıklamalarını kınayarak, uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:32
Netanyahu'nun Açıklamaları Suudi Arabistan'ın Egemenliğine Saldırı Olarak Değerlendirildi

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya Sert Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir." şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi.

Barış Karşıtı İfadeler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamaları "ırkçı ve barış karşıtı" olarak nitelendirildi. Bu ifadeler, Suudi Arabistan ve tüm Arap ülkelerinin egemenlik ve istikrarına doğrudan bir saldırı olarak değerlendirildi.

Riyad’a Destek ve Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, Filistin halkının haklarını destekleyen Suudi Arabistan'a baskı niteliğindeki provokatif kampanyalar karşısında Riyad'a destek verildiği vurgulandı. Ayrıca, uluslararası topluma barış karşıtı ifadeleri kınama çağrısı yapıldı.

FKÖ'den Ekstra Kınama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Netanyahu'nun açıklamalarını kınayarak, bunun Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef aldığını ve uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı olduğunu bildirdi. Şeyh, "Filistin devleti sadece Filistin topraklarında var olacaktır." sözleriyle durumu özetledi.

Netanyahu'nun Açıklamaları

Netanyahu, 7 Şubat tarihinde resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Washington'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartını sunduğu sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti: "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) geniş topraklara sahipler."

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