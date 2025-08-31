DOLAR
Netanyahu'nun Gazze İşgali Israrının Arkasında Trump Baskısı: Kanal 12 İddiası

Kanal 12'ye göre Trump'ın Hamas'ı yenme baskısı Netanyahu'yu Gazze işgalinde ısrarcı kılıyor; İsrail ordusu ve askerî yetkililer farklı değerlendirmeler yapıyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:45
Netanyahu'nun Gazze İşgali Israrının Arkasında Trump Baskısı: Kanal 12 İddiası

Netanyahu'nun Gazze İşgali Israrının Arkasında Trump Baskısı

Kanal 12: Trump Tel Aviv'e Hamas'ı yenmesi için baskı yapıyor

Kanal 12'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv yönetimine Hamas'ı yenilgiye uğratma yönünde yoğun baskı uyguluyor. Haberde, Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentinin işgali konusunda ısrar etmesinin temel nedenlerinden birinin de bu baskı olduğu öne sürülüyor.

Habere göre Trump, İsrail'in neden Hamas'ı hızlıca yenilgiye uğratamadığını anlamakta güçlük çekiyor. Ayrıca, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze kentinin işgalinin Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağı görüşünü savunduğu belirtildi.

Öte yandan, bazı İsrailli askeri yetkililer, Trump'ın Gazze'deki görüntüleri izlemesi durumunda Beyaz Saray'ın İsrail'e verdiği desteği yeniden gözden geçirebileceğini ve işgal tamamlanmadan çatışmaların durdurulabileceğini değerlendiriyor.

İsrail ordusu ise Gazze'nin işgal edilmesinin ardından bile Hamas'ın teslim olma ve İsrail'in dayattığı şartlarda bir anlaşmaya varma olasılığını düşük görüyor.

Netanyahu, 10 Ağustos'ta kapsamlı bir anlaşma için şu şartları öne sürmüştü: Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze'de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil bir yönetim kurulması.

