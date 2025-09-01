DOLAR
Netanyahu'ya 'Hamas ile Esir Takasına Dön' Baskısı

İsrail medyası, Netanyahu'nun Gazze'ye kara harekâtı öncesi Hamas ile esir takası müzakerelerine geri dönmesi yönünde yoğun baskı gördüğünü yazdı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 01:37
Netanyahu'ya 'Hamas ile Esir Takasına Dön' Baskısı

Netanyahu'ya 'Hamas ile Esir Takası Müzakerelerine Dön' Baskısı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye kara saldırılarına başlamadan önce Hamas ile esir takası görüşmelerine dönmesi için yakın çevresi ve üst düzey yetkililer tarafından yoğun baskı altında olduğunu yazdı.

Kanal 13'ün aktardıkları

Kanal 13 televizyonunun Netanyahu'ya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, üst düzey yetkililer Netanyahu'yu, "ordunun, kara kuvvetleriyle Gazze'ye girmesi halinde müzakere edilecek bir taraf kalmayacağı" uyarısıyla müzakerelere geri dönmesi için zorluyor.

Kaynaklar, Netanyahu'nun daha önce onayladığı planı bu aşamada reddettiğini ve bunun "şaşırtıcı bir gelişme" olduğunu belirtirken, Başbakanın Gazze'ye karadan müdahale konusundaki ısrarının halen güçlü göründüğünü aktardı.

Mısır ve Katar teklifine yanıt bekleniyor

Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas kabul etmiş; ancak İsrail'den teklif hakkında henüz bir yanıt gelmedi. Hamas, öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiklerini bildirmişti.

Kamuoyu ve muhalefetin tepkisi

Muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Netanyahu'yu iktidarda kalma ısrarı ve koalisyonu feshetmeyi reddetmesi nedeniyle müzakereleri sabote etmekle suçluyor.

Hamas'ın açıklamaları ve esir sayısı

Hamas, defalarca savaşın sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri toplu halde serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 20'si hayatta olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor.

İşgal planı ve askeri adımlar

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Basına yansıyan haberlere göre orduya, Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri verildi; ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtiliyor. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kent kuşatıldıktan sonra yoğun saldırılarla işgal edilmesi planlanıyor. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihçe ve abluka

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tuttu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, haberlerde belirtildiği üzere 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

