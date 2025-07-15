Nevşehir'de Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen korkunç trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Bu kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Olay, E.A. idaresindeki 46 AHM 101 plakalı otomobilin, Acıgöl-Tuzköy yolu Basansarnıç köyü yakınındaki kavşakta, S.B. yönetimindeki 50 BG 031 plakalı otomobille çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da tarlaya savruldu.

Kaza ardından hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, E.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.