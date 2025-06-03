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Nevşehir'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Hacıbektaş ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 20:15
Nevşehir'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Hacıbektaş-Kırşehir kara yolunda gerçekleşti. Süt yüklü tırı kullanan H.P., karşı yönden gelen F. Ç. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların hızlıca olay yerine yaptığı ihbarla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerde, otomobil sürücüsü 76 yaşındaki F. Ç. ile aynı araçta bulunan 70 yaşındaki R. T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Hacıbektaş İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından, yetkililer olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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