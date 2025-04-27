Nevşehir'deki Feci Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Nevşehir'de meydana gelen korkunç trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olay, Aksaray-Tuzköy kara yolunda gerçekleşti ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Aydemir yönetimindeki 68 AN 018 plakalı otomobil, Çiftlik köyü kavşağında F.Ö. tarafından kullanılan 50 ABY 633 plakalı araçla çarpıştı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazanın ardından olay yerine hemen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, Mahmut Aydemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yandan, yaralanan J.A., F.Ö. ve Z.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşakta çarpışan otomobillerden birinin yol kenarına savrularak devrildiği görülüyor.

Nevşehir'de maydana gelen trafik kazasında1 kişi hayatını keybetti, 3 kişi de yaralandı.

Nevşehir'de maydana gelen trafik kazasında1 kişi hayatını keybetti, 3 kişi de yaralandı.