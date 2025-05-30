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Nevşehir'deki Zincirleme Kazada Bebek Hayatını Kaybetti

Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki bebek hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:31
Nevşehir'deki Zincirleme Kazada Bebek Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ağır yaralanan 2 yaşındaki Atlas Kesal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Nevşehir-Kayseri kara yolunda geçtiğimiz gün saat 15:00 sularında gerçekleşti.

Olayda, 34 DPA 759 plakalı otomobil, turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 50 NV 525 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobildeki anne, baba ve 2 yaşındaki bebek ile minibüsteki 2'si yabancı turist olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olayın hemen ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat Atlas Kesal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Atlas, Avanos ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Kaymakam Osman Bilici, başlangıçta yaralananların yakınlarına başsağlığı dileyerek, kazanın tüm ailelerin hayatını derinden etkilediğini ifade etti.

Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki Atlas Kesal, tedavi gördüğü...

Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki Atlas Kesal, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi. Kesal, Avanos ilçesindeki taziye evinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki Atlas Kesal, tedavi gördüğü...

Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki Atlas Kesal, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi. Kesal, Avanos ilçesindeki taziye evinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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