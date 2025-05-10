New Jersey'de Belediye Başkanı ICE Merkezini Denetlerken Gözaltına Alındı

New Jersey'de Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark şehrinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE)'nin yeni açılan merkezini denetlemek isteyen Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, gözaltına alındı.

Olayın Sebepleri

Baraka, Newark'ta açılması konusunda ciddi endişeleri bulunan ICE merkezinde, yanındaki yetkililerle birlikte denetim yapmaya çalıştığında ICE polisi ile aralarında bir tartışma çıkmıştı.

Yetkililerin Açıklaması

New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Baraka'nın ICE merkezine izinsiz giriş yaptığını ve İç Güvenlik Polisi'nin merkezden çıkması yönündeki birçok uyarısını göz ardı ettiğini belirtti. Habba, "O, isteyerek yasayı hiçe saymayı seçti. Bu eyalette bunlara müsaade edilmeyecek. Gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Vali Murphy'nin Tepkisi

New Jersey'in Demokrat Valisi Phil Murphy, konuyla ilgili olarak Baraka'nın haksız bir şekilde tutuklandığını ifade ederek öfkesini dile getirdi. Murphy, "Belediye Başkanı Baraka, her zaman en savunmasız komşularımız için mücadele eden örnek bir kamu görevlisidir. Federal kolluk kuvvetleri tarafından derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum." dedi.

Baraka'nın Önceki İddiaları

Baraka, daha önce kamuoyuyla, gözaltı merkezinin faaliyet göstermek için uygun izinlere sahip olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde, yeni açılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) merkezini denetlemek isteyen Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, gözaltına alındı. Olayla ilgili New Jersey Valisi adayı Sean Spiller (solda) ve ABD Kongre Üyesi Josh Gottheimer (sağda) açıklamalarda bulundu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde, yeni açılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) merkezini denetlemek isteyen Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, gözaltına alındı. Olayla ilgili New Jersey Valisi adayı Sean Spiller (solda) ve ABD Kongre Üyesi Josh Gottheimer (sağda) açıklamalarda bulundu.