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New Orleans'ta Araçlı Saldırgan Uzaktan Kumandalı Patlayıcı Düzenek Bıraktı

New Orleans'ta bir saldırgan uzaktan kumandalı patlayıcılar yerleştirirken, FBI ve ATF olayı araştırıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 21:00
New Orleans'ta Araçlı Saldırgan Uzaktan Kumandalı Patlayıcı Düzenek Bıraktı

New Orleans'ta Terör Salgını!

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırı, kentin simgelerinden olan Bourbon Caddesi’nde büyük bir paniğe yol açtı. Saldırganın, Shamsud Din Jabbar adıyla bilinen bir ABD vatandaşı olduğu bildirildi.

Uzaktan Kumandalı Patlayıcılar Yerleştirildi

Olayla ilgili olarak NBC News'un aktardığına göre, FBI ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ortak bir açıklama yaptı. Jabbar’ın, Bourbon Caddesi'nde iki farklı noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenekleri bırakmış olduğu ifade edildi.

FBI'ın yaptığı açıklamaya göre, Jabbar'ın aracından iki silah ve patlayıcıları aktifleştiren uzaktan kumanda ele geçirildi. Açıklamada, düzeneklerin çok nadir bir bileşen içerdiği belirtilirken, bilinmeyen nedenlerden dolayı patlayıcıların infilak etmediği kaydedildi.

Jabbar'ın Evinde Bomba Yapım Malzemeleri Bulundu

Haberin devamında, Texas eyaletinin Houston bölgesinde Jabbar'ın evinde yapılan aramada, bomba yapımında kullanılabilecek malzemelerin bulunduğu ifade edildi. Associated Press'e konuşan yetkililer, Jabbar'ın 14 Kasım tarihinde saldırıda kullandığı aracı kiraladığını ve saldırıyı planlamak için altı haftadan fazla zaman harcadığını öne sürdü.

New Orleans'ta Yeni Yıla Kanlı Başlangıç

New Orleans, yeni yıla girerken yaşanan bir başka saldırı sonucu kanlı bir başlangıç yaptı. Bourbon Caddesi’nde gerçekleşen olayda, bir araç hızla kalabalığın arasına daldı ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine, 35 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yetkililer, çatışmada öldürülen saldırganın Texas’tan gelen eski bir asker olan Jabbar olduğu kaydedildi.

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