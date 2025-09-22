New York'ta 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' Sergisi Emine Erdoğan Himayesinde

Sıfır Atık Hareketi kapsamında New York'ta 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' sergisi düzenlenecek; açılışı Emine Erdoğan ve Murat Kurum yapacak.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:53
New York'ta 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' Sergisi Emine Erdoğan Himayesinde

New York'ta 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' Sergisi Emine Erdoğan Himayesinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında New York'ta 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' sergisinin düzenleneceğini duyurdu.

Açılış ve sergi içeriği

Serginin açılışını Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirecek. Etkinlik, 'Mavinin Farkında Mısın?' sloganı ile suyun önemine dikkat çeken görsel ve işitsel eserleri ziyaretçilerle buluşturacak.

Uluslararası tanıtım ve koruma çalışmaları

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları uluslararası topluma aktarılacak. Sunumlarda Van, Salda, Meke ve Beyşehir gölleri ile İzmit Körfezi'nde yürütülen koruma projeleri yer alacak.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menderes'te Nakliye Asansörü Faciası: 2 Şüpheli Tutuklandı
2
Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin Yeni Yerleşkesi Törenle Açıldı
3
İzmir'de Yatırım ve Mobil Uygulama Dolandırıcılığı: 84 Gözaltı, 53 Tutuklama
4
Diyarbakır Silvan'da örtü yangını kontrol altına alındı
5
Rusya: Ukrayna'ya Ait 114 İHA Çeşitli Bölgelerde Vuruldu
6
İsrail Saldırıları: Gazze'de 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Gazze'de can kaybı 65 bin 344'e yükseldi — Son 24 saatte 61 ölüm

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta