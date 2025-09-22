New York'ta 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' Sergisi Emine Erdoğan Himayesinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında New York'ta 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' sergisinin düzenleneceğini duyurdu.

Açılış ve sergi içeriği

Serginin açılışını Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirecek. Etkinlik, 'Mavinin Farkında Mısın?' sloganı ile suyun önemine dikkat çeken görsel ve işitsel eserleri ziyaretçilerle buluşturacak.

Uluslararası tanıtım ve koruma çalışmaları

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları uluslararası topluma aktarılacak. Sunumlarda Van, Salda, Meke ve Beyşehir gölleri ile İzmit Körfezi'nde yürütülen koruma projeleri yer alacak.