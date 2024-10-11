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Niğde'de 4. Gastronomi Festivali Coşkuyla Başladı

Niğde'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Gastronomi Festivali, tarihi ve kültürel değerleriyle lezzet dolu anlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:05
Niğde'de 4. Gastronomi Festivali Coşkuyla Başladı

Niğde'de 4. Gastronomi Festivali Başladı

Niğde, gastronomi alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Niğde Valiliği, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle organize edilen 4. Gastronomi Festivali açılışını gerçekleştirdi.

Katılımcılar Festival Alanına Yürüdü

Derbent kavşağında düzenlenen açılışta, protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüyerek katılım gösterdi. Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Niğde Belediyesi'nin davul ritim kursiyerleri, festivalin açılışında gösteri sundu.

Vali Çelik: "Niğde Zengin Bir Gastronomi Mirasına Sahip"

Festivalde bir konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin zengin tarihi ve coğrafi konumu dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Çelik, "Niğde'de şu an coğrafi işaret alan 6 ürünümüz bulunuyor. 40'a yakın yemek türünün coğrafi işaret alacağı umuduyla, Niğde'yi gastronomi bakımından öncü illerden biri haline getireceğiz," dedi.

Belediye Başkanı Özdemir: "Niğde'yi Dünyaya Tanıtmak İstiyoruz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu tür organizasyonlarla Niğde’nin gastronomi, tarih ve kültürünü tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı. Özdemir, festivalin bütçesinin büyük bir kısmının yerel esnaftan karşılandığını ifade ederek, "Kamuya hiçbir yük getirmeden, 9 gün sürecek bir festival düzenliyoruz. Tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Festival Süresince Etkinlikler Devam Edecek

Açılışın ardından protokol üyeleri, kadın kooperatiflerinin ve yöresel sokak lezzetlerinin stantlarını ziyaret etti. 19 Ekim Cumartesi günü sona erecek olan festivalde, akşam popüler şarkıcı Tuğçe Kandemir konser verecek.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu...

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "4. Gastronomi Festivali" başladı. Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

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