Niğde merkezli 4 ilde 'sıfır faizli kredi' dolandırıcılık operasyonu — 2 tutuklama

Niğde merkezli 4 ilde 'sıfır faizli kredi' dolandırıcılık operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre 3 şüpheli yakalandı, 2 tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya platformu üzerinden 'Sıfır faizli kredi kampanyası' ile temin edilen kişisel bilgilerin paylaşılarak vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Niğde, Tekirdağ, İzmir ve Samsun'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.