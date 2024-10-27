DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.320.122,45 -0,63%

Nihat Zeybekci: Enflasyon Önümüzdeki Yıl %20'nin Altına Düşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, enflasyonla mücadele ve piyasa canlanması konusunda umut verdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:26
Nihat Zeybekci: Enflasyon Önümüzdeki Yıl %20'nin Altına Düşecek

Denizli'de Enflasyonla Mücadeleye Dair Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli’de yaptığı konuşmada, önümüzdeki yıl enflasyonun %20'nin altına düşeceğini öngördüğünü ifade etti. Zeybekci, yaz aylarında piyasanın canlanacağını ve insanlar olarak bu durumu birlikte göreceklerini belirtti.

Yerli Seçim Sonuçları ve İktidar Vurgusu

Çameli'de düzenlenen AK Parti Çameli 8. Olağan İlçe Kongresinde katılımcılara seslenen Zeybekci, yerel seçimlerde bekledikleri sonucu alamadıklarını, bu durumun değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. "Yerel yönetimlerde muhalefet görevi verilmiş olsa da merkezi yönetimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarız ve bu iktidar devam edecek" diye vurguladı.

Ekonomik Gelişmeler ve Üretim Seferberliği

Zeybekci, ekonomiye dair önemli bilgiler paylaştı. Merkez Bankası rezervlerinin 160 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin altın rezervinde 8. ülke konumuna geldiğini belirtti. Ekonomide yaşanan sıkıntılara da değinen Zeybekci, "Geçen yıl 1 milyon 100 bin kişi iş sahibi oldu. G20 içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk" dedi.

EYT’nin 2024’teki maliyetinin 800 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Zeybekci, asgari ücretin ve emekli maaşlarının yetersiz olduğunu, ancak para dağıtarak refah sağlamanın mümkün olmadığını söyledi. Bunun yerine, enflasyonla mücadelede üretim seferberliği için çalışmaların başladığını ifade etti.

Gelecek Yıl İçin Umut Verici Beklentiler

Zeybekci, Meclis'in yatırım, üretim ve istihdam artışı için çalıştığını belirterek, "Önümüzdeki yıl yaza kadar bu seferberlik devam edecek ve enflasyon %20'nin altına düşecek. 2026'da ise %10 civarına inmesini bekliyoruz" dedi.

Kongreye, yerel ve bölgesel pek çok önemli isim katıldı. AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz'ın tek aday olduğu kongrede, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, İl Başkanı Yücel Güngör, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 4), Denizli'nin Çameli ilçesi Çameli...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 4), Denizli'nin Çameli ilçesi Çameli Belediyesi Sezgin Özdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çameli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 4), Denizli'nin Çameli ilçesi Çameli...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 4), Denizli'nin Çameli ilçesi Çameli Belediyesi Sezgin Özdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çameli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ürdün ve Lübnan Genelkurmay Başkanları İşbirliğini Görüştü
2
Cumhuriyet Panayırı Üç Kentte Başladı
3
Kars Valisi Ziya Polat'tan Şehittepe Üs Bölgesi'ne Ziyaret
4
Bakan Göktaş'tan Şehit Ailelerine Ziyaret
5
Filistin'e Destek İçin İstanbul'da Gösteri Düzenlendi
6
Etzion Hapishanesindeki Tutuklulara İnsanlık Dışı Muamele İddiası
7
Evo Morales Suikast Girişimine Uğradığını Açıkladı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek