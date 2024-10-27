Nihat Zeybekci: Enflasyon Önümüzdeki Yıl %20'nin Altına Düşecek

Denizli'de Enflasyonla Mücadeleye Dair Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli’de yaptığı konuşmada, önümüzdeki yıl enflasyonun %20'nin altına düşeceğini öngördüğünü ifade etti. Zeybekci, yaz aylarında piyasanın canlanacağını ve insanlar olarak bu durumu birlikte göreceklerini belirtti.

Yerli Seçim Sonuçları ve İktidar Vurgusu

Çameli'de düzenlenen AK Parti Çameli 8. Olağan İlçe Kongresinde katılımcılara seslenen Zeybekci, yerel seçimlerde bekledikleri sonucu alamadıklarını, bu durumun değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. "Yerel yönetimlerde muhalefet görevi verilmiş olsa da merkezi yönetimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarız ve bu iktidar devam edecek" diye vurguladı.

Ekonomik Gelişmeler ve Üretim Seferberliği

Zeybekci, ekonomiye dair önemli bilgiler paylaştı. Merkez Bankası rezervlerinin 160 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin altın rezervinde 8. ülke konumuna geldiğini belirtti. Ekonomide yaşanan sıkıntılara da değinen Zeybekci, "Geçen yıl 1 milyon 100 bin kişi iş sahibi oldu. G20 içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk" dedi.

EYT’nin 2024’teki maliyetinin 800 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Zeybekci, asgari ücretin ve emekli maaşlarının yetersiz olduğunu, ancak para dağıtarak refah sağlamanın mümkün olmadığını söyledi. Bunun yerine, enflasyonla mücadelede üretim seferberliği için çalışmaların başladığını ifade etti.

Gelecek Yıl İçin Umut Verici Beklentiler

Zeybekci, Meclis'in yatırım, üretim ve istihdam artışı için çalıştığını belirterek, "Önümüzdeki yıl yaza kadar bu seferberlik devam edecek ve enflasyon %20'nin altına düşecek. 2026'da ise %10 civarına inmesini bekliyoruz" dedi.

Kongreye, yerel ve bölgesel pek çok önemli isim katıldı. AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz'ın tek aday olduğu kongrede, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, İl Başkanı Yücel Güngör, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 4), Denizli'nin Çameli ilçesi Çameli Belediyesi Sezgin Özdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çameli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 4), Denizli'nin Çameli ilçesi Çameli Belediyesi Sezgin Özdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çameli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.