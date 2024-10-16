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Nijerya'da Sel Felaketi: 2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Oldu

Nijerya'nın Kogi eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucu 2 milyon kişi yerinden oldu. Kızılhaç, durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 01:33
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 01:33
Nijerya'da Sel Felaketi: 2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Oldu

Nijerya'da Sel Felaketi

Nijerya'nın Kogi eyaletinde yaşanan ciddi sel felaketi, 2 milyondan fazla kişiyi yerinden etti. Kogi Eyaleti Kızılhaç Afet Yönetim Sorumlusu Umar Y. Mahmud, felaketin sebepleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Selin Sebepleri ve Etkileri

Umar Y. Mahmud, Niger ve Benue nehirlerinin taşması sonucu, eyaletin 9 bölgesinde sel olayının meydana geldiğini belirtti. Bu bağlamda, 150 bin hektar tarım arazisinin de su altında kaldığını vurguladı.

Yaşanan Zorluklar

Mahmud, sel felaketi nedeniyle birçok kişinin kamplara ve köylere tahliye edilmesine yardım eden kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aktardı. Bu süreçte Niger Nehrinin yükselmesinin durumu zorlaştırdığını ifade etti.

Ölüm ve Kayıplar

Nijerya, bu yıl boyunca şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiğini rapor etti. Bu felaket, yerel halk üzerinde büyük bir etki yaratarak yaşam standartlarını ciddi şekilde düşürdü.

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