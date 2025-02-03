Nijerya'da Silahlı Saldırı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Kanlı Saldırı: 10 Sivil Öldü

Nijerya'nın güneyindeki Ebonyi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti. Ebonyi Polis Sözcüsü Joshua Ukandu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın eyaletin Ishielu bölgesinde, terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi olduğu düşünülen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Ukandu, bu trajik olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve pek çok evin de kül olduğunu dile getirdi. Saldırıdan sonra yerinden edilen birçok kişinin bulunduğunu da sözlerine ekledi. "Bilginin alınması üzerine bölgede polis ekipleri sevk ettik," ifadelerini kullandı.

Taraba Eyaletinde Operasyonlar Sürüyor

Öte yandan, Nijerya'nın Taraba eyaletinde düzenlenen operasyonlarda bir çete üyesinin etkisiz hale getirildiği, 23 çete üyesinin ise orduya teslim olduğu bildirildi. Bu durum, ülkede suç ve terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Biafra İhtilali ve Geçmişi

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız bir Biafra devleti kurma talebiyle ayaklandığı 1967 yılında meydana gelen iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, savaş sonrası Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, hâlâ bağımsız bir devlet kurma hedefini gütmektedir.