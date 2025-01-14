Nijerya'da Trajik Trafik Kazası: 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya’nın Plateau eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan otobüs kaza yaptı; 19 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:04
Nijerya'da Trajik Trafik Kazası: 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Feci Trafik Kazası

Nijerya'nın Plateau eyaletinde gerçekleşen bir trafik kazasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, Pankshin Yerel Yönetim Bölgesi'nde meydana geldi ve kazaya dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Kazanın Sebebi ve Sonrası

Pankshin Yerel Yönetim Bölgesi Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı John Dasar, yaptığı açıklamada, kazaya karışan otobüsün Plateau eyaletindeki bir düğünden dönenleri taşıdığını belirtti. Otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Kano-Barkin Ladi kara yolunda kaza yaptı.

Dasar, kazanın ardından ortaya çıkan yangında 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 11 kişinin yaralandığını ifade etti. Olay yerine ulaşan acil servis ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale etti.

Bu trajik olay, Nijerya'daki trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'
2
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak
3
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi
4
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi
5
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında
6
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız
7
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!