Nijerya'da Trajik Trafik Kazası: 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Feci Trafik Kazası

Nijerya'nın Plateau eyaletinde gerçekleşen bir trafik kazasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, Pankshin Yerel Yönetim Bölgesi'nde meydana geldi ve kazaya dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Kazanın Sebebi ve Sonrası

Pankshin Yerel Yönetim Bölgesi Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı John Dasar, yaptığı açıklamada, kazaya karışan otobüsün Plateau eyaletindeki bir düğünden dönenleri taşıdığını belirtti. Otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Kano-Barkin Ladi kara yolunda kaza yaptı.

Dasar, kazanın ardından ortaya çıkan yangında 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 11 kişinin yaralandığını ifade etti. Olay yerine ulaşan acil servis ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale etti.

Bu trajik olay, Nijerya'daki trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.