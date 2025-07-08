Nijerya, Nükleer Silah Denemeleri Yasağına Destek Veriyor

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, ülkesinin nükleer silah denemeleri yasaklarının uygulanmasına yönelik taahhüdünü bir kez daha dile getirdi. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Shettima’nın Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Genel Sekreteri Dr. Robert Floyd ile başkent Abuja’daki Devlet Başkanlığı konutunda bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşme sırasında Shettima, Afrika'nın önceliklerinin nükleer silah edinmek değil, yoksullukla ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele olduğunu vurguladı. "Herhangi bir nükleer çatışmanın sonucu asla kazanan-kazanan bir durum değildir, tam tersidir" dedi.

Shettima, Afrika'nın nükleer silah edinme niyetinin bulunmadığını belirterek, "Biz yoksullukla savaşıyoruz, ekonomi ile ekoloji arasındaki savaşın içindeyiz. Nükleer silahlarla ilgilenmek gibi bir niyetimiz yok" diye konuştu.

Nijerya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşmasına (CTBT) olan bağlılığını yineleyen Shettima, CTBT'nin dünya genelindeki 337 istasyonla gösterdiği yüksek dikkate teşekkür etti. Ayrıca, CTBTO’nun sismik faaliyetler, tsunamiler ve volkanik patlamaların tespiti gibi sivil amaçlara hizmet ettiğini ve küresel ekolojik dengeye katkı sunduğunu da sözlerine ekledi.

CTBTO Genel Sekreteri Dr. Floyd ise Nijerya'nın, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu liderliğinde nükleer testlerin azaltılması ve bu testlere karşı küresel normların güçlendirilmesi konusuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Floyd, Nijerya Atom Enerjisi Komisyonu ve Nijerya Nükleer Düzenleme Kurumu aracılığıyla sağlanan teknik katkıların kalitesine dikkat çekerek, ülkenin CTBTO ile kurduğu işbirliğini doğal bir ortaklık olarak nitelendirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima (fotoğrafta), Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Genel Sekreteri Dr. Robert Floyd ile başkent Abuja’daki Devlet Başkanlığı konutunda bir araya geldi.

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima (fotoğrafta), Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Genel Sekreteri Dr. Robert Floyd ile başkent Abuja’daki Devlet Başkanlığı konutunda bir araya geldi.