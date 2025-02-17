Nijerya Ordusunun Hava Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Nijerya ordusunun Katsina eyaletinde düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin "yanlışlıkla" öldüğü bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), Katsina'nın Zakka köyünde silahlı çete üyelerine karşı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda, hava saldırısında çok sayıda sivilin yaralandığı ve can kaybı olduğu belirtildi. Bu durum, bölgedeki gerilimi artıran bir etken olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisi, yapılan hava saldırısını kınayarak, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma talep etti. Örgüt, sivillerin korunması hususunda uluslararası insani hukukun ihlal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Nijerya'da silahlı çetelerin yanı sıra Biafra Yerli Halkları (IPOB), Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütleri de zaman zaman saldırılar düzenliyor.