DOLAR
42,82 -0,02%
EURO
50,61 -0,5%
ALTIN
6.174,31 -1,16%
BITCOIN
3.749.651,37 0,93%

Nilüfer'de 'Yeni Yıl'ın Kokusu, Lezzeti ve Müziği

Nilüfer Belediyesi'nin 'Gastroetno müzikolojik Kaynatmalar' etkinliğinde Vedat Ozan ve Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı, yeni yıl ritüelleri, koku ve sofra kültürünü paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:14
Nilüfer'de 'Yeni Yıl'ın Kokusu, Lezzeti ve Müziği

Nilüfer'de 'Yeni Yıl'ın Kokusu, Lezzeti ve Müziği

Pancar Deposu'nda buluşma

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği "Gastroetno müzikolojik Kaynatmalar" etkinliğinin son buluşması, Pancar Deposunda yeni yıl temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, kültür, sanat ve gastronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Gecenin moderatörlüğünü ve solistliğini üstlenen Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlının konuğu ise parfümör ve koku uzmanı Vedat Ozan oldu. Sohbet boyunca koku uzmanı Ozan, kokunun biyolojik ve kültürel boyutlarını ele aldı ve tat ile koku duyuları arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Ozan, insanın tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami olmak üzere sadece beş temel tadı algılayabildiğini belirterek, lezzet kavramının asıl belirleyicisinin koku olduğunu vurguladı.

Etkinlikte yalnızca koku değil, yeni yılın kültürel kodları da masaya yatırıldı. Alp Dağlarındaki çan ritüellerinden Anadolu’daki "Kalandar" gecesine kadar farklı coğrafyalardaki yeni yılı karşılama gelenekleri ve bu ritüellerde sesin, gürültünün kötü ruhları kovmadaki sembolik önemi anlatıldı.

Sohbete, Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı’nın seslendirdiği farklı dillerdeki yeni yıl şarkıları eşlik etti. Katılımcılar ayrıca iç pilav, kömbe, babuko, zencefilli yeni yıl kurabiyeleri ve kahve ikramlarıyla yeni yıl sofralarının geleneksel tatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ "GASTROETNOMÜZİKOLOJİK KAYNATMALAR" ETKİNLİĞİNDE "YENİ YIL"...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ "GASTROETNOMÜZİKOLOJİK KAYNATMALAR" ETKİNLİĞİNDE "YENİ YIL" TEMASI İŞLENDİ.

PANCAR DEPOSU’NDAKİ BULUŞMADA KOKU UZMANI VEDAT OZAN İLE DOÇ. DR. ÖZLEM DOĞUŞ VARLI, YENİ YIL...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Özercan: Her Doku Örneği Kanser Anlamına Gelmiyor
2
Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Yıl Sonu Değerlendirmesi
3
Düzce'de Kış Hastalıkları Artıyor: Uzmandan 'Vücut Direncini Yüksek Tutun' Uyarısı
4
Kilis'te Yapay Zeka Destekli Yerli Malı Haftası Klibi Sosyal Medyada Beğeni Topladı
5
Sakarya'da Kışın Şifası: Boza Tezgahlarda
6
Talas’ta Geleceğin Kodları BAYKAR Mühendisleriyle Yazılıyor
7
Aydın Şehir Hastanesi'nde İlk Yatanlar: Dr. Eser Şenkul Hastaları Ziyaret Etti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi