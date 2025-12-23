Nilüfer'de 'Yeni Yıl'ın Kokusu, Lezzeti ve Müziği

Pancar Deposu'nda buluşma

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği "Gastroetno müzikolojik Kaynatmalar" etkinliğinin son buluşması, Pancar Deposunda yeni yıl temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, kültür, sanat ve gastronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Gecenin moderatörlüğünü ve solistliğini üstlenen Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlının konuğu ise parfümör ve koku uzmanı Vedat Ozan oldu. Sohbet boyunca koku uzmanı Ozan, kokunun biyolojik ve kültürel boyutlarını ele aldı ve tat ile koku duyuları arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Ozan, insanın tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami olmak üzere sadece beş temel tadı algılayabildiğini belirterek, lezzet kavramının asıl belirleyicisinin koku olduğunu vurguladı.

Etkinlikte yalnızca koku değil, yeni yılın kültürel kodları da masaya yatırıldı. Alp Dağlarındaki çan ritüellerinden Anadolu’daki "Kalandar" gecesine kadar farklı coğrafyalardaki yeni yılı karşılama gelenekleri ve bu ritüellerde sesin, gürültünün kötü ruhları kovmadaki sembolik önemi anlatıldı.

Sohbete, Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı’nın seslendirdiği farklı dillerdeki yeni yıl şarkıları eşlik etti. Katılımcılar ayrıca iç pilav, kömbe, babuko, zencefilli yeni yıl kurabiyeleri ve kahve ikramlarıyla yeni yıl sofralarının geleneksel tatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ "GASTROETNOMÜZİKOLOJİK KAYNATMALAR" ETKİNLİĞİNDE "YENİ YIL" TEMASI İŞLENDİ.