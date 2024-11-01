Nou Camp Stadyumu Yeniden İnşa Ediliyor

İspanyanın Barcelona şehrindeki dünyaca ünlü futbol kulübü Barcelona'nın en bilinen simgelerinden biri olan Nou Camp Stadyumu, Türk inşaat firması Limak tarafından baştan aşağı yenileniyor. Projenin tamamlanması için belirlenen tarih ise Temmuz 2026.

İhaleyi Kazanan Limak

Limak, Barcelona Kulübü’nün 960 milyon avroluk bütçeye sahip stadyum inşaatı ihalesini kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 6 Kasım 2023'te başlayan projede, firmanın geçen bir yıl içinde yaklaşık %35’lik kısmı tamamladığı duyuruldu.

Projenin Anlamı ve Hedefleri

Nou Camp Proje Direktörü Reşit Yıldız, bu projeyi sadece Limak’ın değil, aynı zamanda Türkiye’nin de büyük bir başarısı olarak değerlendirdi. Yıldız, "Burada bir Avrupa şirketi yaratmaya çalışıyoruz. Türk işçi gücünün yönetimindeki zorlukları aşmaya ve diğer Türk firmalarına fırsatlar sunmaya yönelik bir girişimimiz var," şeklinde konuştu.

Çeşitlilik ve İşçi Yönetimi

İnşaat sahasında 2900 kişinin çalıştığını belirten Yıldız, "Farklı uluslardan gelen işçilerle çalışmak zorlayıcı, çünkü yönetim ve yasal süreçler ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Ekibimizdeki 40 direkt çalışandan %48'i Türk, %52'si yabancı. Arnavut, Makedon, Gürcü ve diğer birçok ulustan işçiler yer alıyor," dedi.

Gürültü Sorunları ve Çalışma Saatleri

Yıldız, şehir merkezindeki inşaatın komşularla zaman zaman gürültü nedeniyle sorunlar yaşattığını da belirtti. "Hafta içi 08:00 ile 20:00 arasında çalışıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri çalışamadık çünkü burada oturan insanların gürültüye toleransı çok az," dedi.

Gelecek Vizyonu ve Teknolojik Yatırımlar

Projenin bir diğer olumsuz yönü ise mavi yakalı iş gücü ile ilgili zorluklar oldu. 28 bin ton çelik kullanılacak olan bu projede, çeliğin %60’ının Türkiye'den geldiğini ifade eden Yıldız, "Statta bizim çeliğimiz var demek büyük bir referans. Ayrıca stadyumda VIP koltuk sayısı artırılarak, toplam kapasite 105 bine yükselecek," dedi.

Bittiğinde Stadyumda Neler Olacak?

Yeni Nou Camp’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri 50 bin metrekarelik çatısı olacak. Çatı, çim sahanın üzerinde halatlarla monte edilecek ve güneş panelleri ile elektrik üretimi sağlanacak. Yıldız, "Tekrar teslim edileceği tarih Temmuz 2026. Barcelona’nın Nou Camp’a dönüş tarihi ise henüz belirsizliğini koruyor," diye ekledi.