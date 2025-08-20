Numan Kurtulmuş: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Provokasyona İzin Yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda, sürecin ivedilikle ve 86 milyonun ortak yararına sonuçlandırılması hedefi vurgulandı.

Toplantı ve katılımcılar

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun toplantısı TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, "Cumartesi Anneleri" ve "Barış Anneleri" de hazır bulundu.

Kurtulmuş'un açış konuşması

Kurtulmuş, komisyonun ilk üç toplantısında çalışma düzeninin tesis edildiğini, dün şehit ailelerini, gazileri ve "Diyarbakır Anneleri"'ni dinlediklerini; bugün ise "Cumartesi Anneleri" ile "Barış Anneleri"'ni dinleyeceklerini söyledi.

Türkiye'de 40 yılı aşkın süredir yaşanan acıların herkesin ortak acısı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu acıların yarıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Esas amacın geçmişi kurcalamak değil, aynı acıların bir daha yaşanmaması için siyaset kurumunun tedbirler alması olduğunu ifade etti.

"Bu komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamış, komisyonun kurulmasından önceki süreçlerde dahi gündeme gelmemiş, komisyonun hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış bazı konuları hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak en hafif tabiriyle açık bir provokatörlüktür."

Kurtulmuş, süreci zehirlemek isteyenlerin olduğunu, ancak komisyonun 51 üyesinin tamamının bu tür provokasyonlara karşı ortak kararlılık içinde bulunduğunu belirtti. Komisyonun görevinin, millete karşı ödevini yerine getirerek barış, esenlik ve huzur içinde yarınlara taşımak olduğunu söyledi.

Komisyonun, 11 siyasi partiyi temsil eden, 51 kişiden oluştuğunu hatırlatan Kurtulmuş, bugüne kadar büyük olgunlukla yürütülen çalışmaları kısa sürede tamamlayıp millete karşı sorumluluğu yerine getirmeyi ümit ettiğini dile getirdi.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından "Cumartesi Anneleri" ve "Barış Anneleri" söz aldı.

