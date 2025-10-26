Nusret-2025: TCG Amasra Komodorluğunda Saros Körfezi'nde Seyir Faaliyetleri

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda Seyir Faaliyetleri Sürüyor

TGC Amasra komodorluğunda eğitim ve işbirliği vurgusu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Nusret-2025 Davet Tatbikatı, Saros Körfezi ve kuzey Ege'de devam eden seyir faaliyetleriyle sürdü.

Tatbikatın amacı; birlik ve komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak ve Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ile birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Bu yıl düzenlenen tatbikat 25. kez gerçekleştiriliyor.

Tatbikat kapsamında mayın avlama gemisi M266 borda numaralı "TCG Amasra", tatbikatın komodor gemisi olarak planlı seyir faaliyetlerini sürdürdü. Sabah saatlerinde Nara Askeri Limanı'ndan ayrılan gemi, daha sonra Ege Denizi'nin kuzeyi ile Saros Körfezinde tatbikat programını gerçekleştirdi.

TCG Amasra'yı takip eden diğer gemiler, hazırlanan nizam halinde seyirlerini sürdürdü.

Seyire katılan Anadolu Ajansı

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2025 Davet Tatbikatı" Saros Körfezi'nde başladı.