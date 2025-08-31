Odesa'da İHA Saldırısı: 29 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Vali Kiper'den Telegram üzerinden açıklama

Ukrayna, Rusya'nın Odesa kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısının kentte geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığını bildirdi.

Odesa Valisi Oleh Kiper, saldırının ardından Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 29 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını belirtti.

Kiper, saldırının enerji altyapısına zarar verdiğini ve konutlar ile idari binaların hasar gördüğünü söyledi. Açıklamada bazı noktalarda yangınlar çıktığı ve bu yangınların kurtarma ekipleri tarafından hızla söndürüldüğü kaydedildi.

Bir kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Vali, yetkililerin hasar tespiti ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'dan olayla ilgili olarak henüz herhangi bir yorum yapılmadı.