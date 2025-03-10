OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Orman Genel Müdürlüğü 2025 için 4500 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 00:02
OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

OGM 4500 Geçici Personel Alımı 2025

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için gerçekleştireceği rekor düzeydeki personel alımı ile iş arayanlara umut oldu. 4500 geçici işçi, 3477 destek personeli ve 150 orman mühendisi alımı yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan bu ilan, sadece işsizliğe çare olmakla kalmayıp, ormancılık sektörüne de önemli katkılar sağlayacak.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

OGM’nin 4500 kişilik alımında farklı pozisyonlar bulunuyor. İşte alım yapılacak pozisyonlar ve sayıları:

  • Orman İşçisi: 3105 kişi
  • Arazöz Şoförü: 812 kişi
  • Dozer Operatörü: 160 kişi
  • Greyder Operatörü: 233 kişi
  • Ekskavatör Operatörü: 122 kişi
  • İş Makinesi Operatörü: 36 kişi
  • Traktör Operatörü: 32 kişi

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Bu pozisyonlar, ormanların korunması, yangınlarla mücadele, yol yapımı, toprak işleme ve ağaçlandırma gibi kritik görevleri kapsamaktadır.

Başvuru Şartları

OGM personel alımına başvuracak adayların yerine getirmesi gereken şartlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: İlgili kanun gereği, başvuranların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.
  • Yaş Şartı: Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Adli Sicil Kaydı: Devletin güvenliğine karşı suçlar ve yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti olmamak.
  • Kamu Haklarından Yoksun Olmamak: Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Öğrenim Durumu: İlan metnindeki öğrenim ve pozisyona özel şartları taşımak.
  • Emeklilik Aylığı Almamak: Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik aylığı almamak.
  • İkamet Şartı: İŞKUR ilanında belirtilen yerleşim biriminde ikamet ediyor olmak.

Başvurular Nereden Yapılacak?

OGM personel alımı başvuruları, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak yapılarak, başvuru sayısının 4 katı asil ve 4 katı yedek adayın belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecektir.

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