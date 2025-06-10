Öğrenciler Hem Müzik Hem Tarım Öğreniyor: Antalya'daki Özel Proje

Öğrenciler Piyano ve Tarım Öğreniyor

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu, öğrencilere yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda müzik ve tarım becerileri kazandıran yenilikçi bir eğitim anlayışı benimsiyor. **Piyano ve keman dersleri**, çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olurken, **serada sebze yetiştirme** ve **tavuk besleme** gibi uygulamalar ise students'ın doğayla olan bağını güçlendiriyor.

Uygulamalı Eğitim Projeleri

Okulun bahçesinde, "Okulda Çiftlik Var" Projesi kapsamında oluşturulan kümes, yaklaşık 50 tavuk ve 2 cüce keçi ile öğrencilerin günlük hayvan bakımı yapma deneyimi kazanmalarını sağlıyor. **Sebze yetiştirme** alanında ise her sınıfa tahsis edilen ekim alanlarında öğrenciler, domates, salatalık ve biber gibi ürünleri yetiştiriyor. Bu ürünlerle birlikte öğretmenleri eşliğinde **mutfak atölyesinde yöresel yemekler** yapma şansı buluyorlar.

Pratik Yaşam Becerileri

Okuldaki seramik atölyesinde yaratıcı projeler üreten öğrenciler, yaşam becerileri atölyesinde ise damlayan musluğu tamir etme, lamba değiştirme ve matkap kullanmayı öğreniyorlar. Ayrıca, **çamaşır ve bulaşık yıkama** gibi temel yaşam becerileri de onların eğitim programının bir parçası.

Fiziksel Aktivite ve Sanat

Öğrenciler, kapalı ve açık spor salonlarında futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, karate, tekvando ve kick boks gibi çeşitli fiziksel aktivitelerde de bulunuyor. Müzik atölyelerinde ise **piyano**, **keman**, **ney** ve **gitar** dersleri alarak, sanatsal becerilerini geliştiriyorlar.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Okul müdürü Doç. Dr. Yavuz Selim Bayburtlu, 1063 öğrenci ve 81 öğretmenle eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, Bakanlığın **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli** Öğretim Programı'nı uyguladıklarını ifade etti. Bayburtlu, "Atölyelerde, çocuklar yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar, bu da motivasyonlarını artırıyor," dedi.

Öğrencilerin Mutluluğu

Öğrencilerden Berrak Nisa Küçükler, robotik kodlama atölyesini çok sevdiklerini ve serada ürettikleri ürünlerin keyfini yaşadıklarını ifade etti. Diğer bir öğrenci Hiranur Merde ise, derslerin yanı sıra tavukların yumurtalarını toplamanın kendisi için bir dahil konuda mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Antalya'da Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler derslerinin yanı sıra piyano ve keman çalmayı, matkap kullanmayı, su tesisatı tamiratı yapmayı, tavuk beslemeyi, sebze yetiştirmeyi de öğreniyor. Kepez ilçesindeki ortaokulda, müfredat derslerine ek olarak öğrencilerin sanat ve spora ilgi duymaları, temel yaşam becerilerini elde etmeleri, doğayı ve hayvanları tanımaları, tüketmenin yerine üretmenin de tadını yaşamaları için projeler uygulanıyor.

Antalya'da Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler derslerinin yanı sıra piyano ve keman çalmayı, matkap kullanmayı, su tesisatı tamiratı yapmayı, tavuk beslemeyi, sebze yetiştirmeyi de öğreniyor. Kepez ilçesindeki ortaokulda, müfredat derslerine ek olarak öğrencilerin sanat ve spora ilgi duymaları, temel yaşam becerilerini elde etmeleri, doğayı ve hayvanları tanımaları, tüketmenin yerine üretmenin de tadını yaşamaları için projeler uygulanıyor.