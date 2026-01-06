Oktay Yılmaz’dan Sert Tepki: "Bu saldırı demokratik değerlere aykırıdır"

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, Bozbey’e yönelik saldırıyı kınadı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Yıldırım’daki ziyareti sırasında yaşanan saldırı girişimini sosyal medya hesabından sert bir dille kınadı.

Yılmaz, paylaşımında saldırının demokratik ortamda kabul edilemez olduğunu vurguladı ve olayda eski CHP’li bir meclis üyesinin de karıştığına dikkat çekti.

Oktay Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’e yönelik, eski CHP’li bir meclis üyesinin de karıştığı saldırıyı kınıyorum. Demokratik ortamda, halkla buluşma amacı taşıyan bir program sırasında yaşanan bu olay kabul edilemez."

Yaşanan olayın kamuoyunu derinden üzdüğünü belirten Yılmaz, açıklamasının sonunda Başkan Bozbey ve beraberindeki heyete geçmiş olsun dileklerini iletti.

