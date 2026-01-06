Oktay Yılmaz’dan Sert Tepki: "Bu saldırı demokratik değerlere aykırıdır"

Oktay Yılmaz, Mustafa Bozbey’e yönelik saldırıyı kınadı; olayın demokratik değerlere aykırı olduğunu ve eski CHP’li bir meclis üyesinin karıştığını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:59
Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, Bozbey’e yönelik saldırıyı kınadı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Yıldırım’daki ziyareti sırasında yaşanan saldırı girişimini sosyal medya hesabından sert bir dille kınadı.

Yılmaz, paylaşımında saldırının demokratik ortamda kabul edilemez olduğunu vurguladı ve olayda eski CHP’li bir meclis üyesinin de karıştığına dikkat çekti.

Oktay Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’e yönelik, eski CHP’li bir meclis üyesinin de karıştığı saldırıyı kınıyorum. Demokratik ortamda, halkla buluşma amacı taşıyan bir program sırasında yaşanan bu olay kabul edilemez."

Yaşanan olayın kamuoyunu derinden üzdüğünü belirten Yılmaz, açıklamasının sonunda Başkan Bozbey ve beraberindeki heyete geçmiş olsun dileklerini iletti.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY’İN YILDIRIM’DAKİ ZİYARETİ SIRASINDA UĞRADIĞI SALDIRIYA İLİŞKİN YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPARAK OLAYI SERT BİR DİLLE KINADI. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA

