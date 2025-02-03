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Okullarda Yarıyıl Tatili Sonrası İlk Ders Zili Çaldı

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:19
Okullarda Yarıyıl Tatili Sonrası İlk Ders Zili Çaldı

Yarıyıl Tatili Sonrası Okul Zili Çaldı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan bu öğrencilere, 1,2 milyona yakın öğretmen de eşlik ediyor. Öğrenciler, bu sene 9 Eylül 2024 tarihinde ders başı yapmıştı.

17 Ocak'ta karne alan öğrenciler, tatil sonrası 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte ilk ders zili ile 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine adım attılar.

Ankara'da bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda, öğrenciler bahçedeki İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara geçerek öğretmenlerinden ikinci dönemin ilk dersini aldılar.

Öğrencilerden Dina Duman, yarıyıl tatilinde sinemaya gitmiş ve kitap okumuş. Emir Alp Özel ise, "Dışarı çıktım, top oynadım, ders çalıştım, kitap okudum. Evde çok film izledim, sinemaya gittim," diyerek tatil aktivitelerini paylaştı.

Derya Coşkun ise, tatil boyunca voleybol oynadığı, dışarıda vakit geçirdiği ve sinemada film izlediğinden bahsetti.

Öğrenciler, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında bir ara tatil daha yapacak ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık...

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Ankara'da Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenciler, bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara geçti.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık...

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Ankara'da Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenciler, bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara geçti.

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