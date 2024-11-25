Olumsuz Hava Şartları Gazzelilerin Umudu Olan 10 Bin Çadırı Parçaladı

Gazzelilere Gelen Olumsuz Hava Koşulları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan kaçan Filistinlilerin sahil bölgesine kurduğu çadırlar, iki gün boyunca süren olumsuz hava koşulları ve dev dalgalar nedeniyle ciddi şekilde hasar gördü.

10 Bin Çadırın Parçalanması

Gazze'de faaliyet gösteren Filistin hükümetinin Medya Ofisi, son 48 saat içerisinde 10 bin çadırın ya denize sürüklendiğini ya da dalgalar sebebiyle parçalandığını açıkladı.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yüz binlerce yerinden edilmiş kişiyi kurtarmak için uluslararası topluma, tüm dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara acil insani yardım çağrısı yapıldı. İsrail ordusunun, bölgeye gönderilen 250 bin çadır ve karavanın Gazze'ye girişini engellediği vurgulandı.

Çadırların Durumu

Filistin hükümeti, yerinden edilenlerin kaldığı çadırların %81'inin artık kullanılabilir durumda olmadığını ifade etti. Ayrıca, 135 bin çadırdan 110 bininin yıprandığı ve acilen değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

Devam Eden Kriz

Açıklamada, İsrail'in zorunlu göç dayatması nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Gazze Şeridi'nde, yerinden edilenlerin %5'inin beş defadan fazla yer değiştirerek başka bir bölgeye geçmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.