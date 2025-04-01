Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Sahte Siyaset Boykot Edilecek'

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemlerdeki açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Çelik, Özel'in, Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyetlerin sadece kendisine zarar vereceğini vurguladı.

Sahte Siyaset ve Çıkarcı Politikalar

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in siyasi muhalefet yerine Türkiye'yi hedef alarak hareket ettiğini belirterek, “Bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri vatandaşlarımız boykot edecektir.” ifadelerini kullandı.

CHP'nin Siyasi Yetersizliği

Çelik, CHP'nin mevcut durumunun, muhalefet yapma yeteneğinden yoksun bir hale düştüğünü ifade etti. “Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır.” diyen Çelik, Özel’in siyasi performansını da eleştirdi.

Siyasi Fanatizm ve Sosyal Bölücülük

Çelik, Özgür Özel’in eylemlerinin siyasi tarihimizdeki en büyük 'siyasi fanatizm' ve 'sosyal bölücülük' olarak kaydedileceğine dikkat çekti ve onun sadece toplumsal hayatı bölmeye yönelik bir muhalefet yeteneğinin olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, Ömer Çelik, CHP'nin sanal iktidar hayallerinin art niyetli olduğunu belirterek, “Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm ve tehditten ibarettir.” şeklinde konuştu.