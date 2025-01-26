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On Binlerce Filistinli Gazze'nin Kuzeyine Dönmek İçin Yola Çıktı

İsrail'in engeline rağmen on binlerce Filistinli, Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yola çıktı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:33
On Binlerce Filistinli Gazze'nin Kuzeyine Dönmek İçin Yola Çıktı

On Binlerce Filistinli Gazze'nin Kuzeyine Döndü

İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasında belirlenen yükümlülüğünü ihlal ederek Filistinlilerin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçişine hâlâ izin vermiyor. Ancak buna rağmen, yıkılmış evlerine dönmek isteyen on binlerce Filistinli yola çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan dron görüntülerinde, on binlerce Filistinlinin Gazze'nin kuzey-güney bağlantısını sağlayan Reşid Caddesi'nde toplandığı gözlemlendi. Filistinli ailelerin yanlarına taşıyabilecekleri kadar eşya aldığı ve bazılarının da eşya yüklü araçlarıyla Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'na açılan yollarda bekledikleri görüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yapılan haberde, Filistinlilerin İsrail ordusunca yıkılmış olduğunu bildikleri evlerine dönme kararlılığında oldukları ve on binlercesinin dondurucu soğuğa rağmen Reşid Caddesi'nde gece geçirdiği ifade edildi.

Gazze'nin Kuzey-Güney Bağlantısı Kopmuş Durumda

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan bir diğer ana güzergah Selahaddin Caddesi'nde de zorla yerinden edilen Filistinlilerin bekleyişinin sürdüğü sosyal medyada paylaşılan görüntülerle belgelendi. Filistinlilerin, araçlarıyla caddede uzun konvoylar oluşturduğu ve İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'nu geçişlere açmasını bekledikleri gözlendi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, "Arbel Yehud" isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, söz konusu esir serbest kalana dek Gazze sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceği duyuruldu. Bu durum, İsrail'in anlaşma kapsamında bugüne kadar Filistinlilerin kuzeye geçişine izin vermemesi anlamına geliyor.

Gazze'nin Kuzeyi Yıkıldı

Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na göre, İsrail'in şiddetli saldırı ve kuşatması sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinin %80'i tamamen yıkıldı; 300 binden fazla Filistinli evsiz kaldı. Yıkıma uğrayan bölgeler arasında Cibaliya kentinin doğu ve batı kısımları ile Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya da yer alıyor.

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