Onur Şener cinayetinde flaş karar: İstenen cezalar belli oldu

Türkiye genelinde yankı uyandıran 'istek şarkı' cinayetiyle ilgili mahkeme kararı açıklandı. Ankara'da bir eğlence mekanında istek parça meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden Onur Şener'in ölümü, istinaf mahkemesinde görülen davada netlik kazandı.

Onur Şener cinayetinde flaş karar: İstenen cezalar belli oldu
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Türkiye, gündemi uzun süre meşgul eden "istek şarkı" cinayeti davasında sona yaklaşıyor. Ankara'da bir eğlence mekanında yaşanan ve Onur Şener'in hayatını kaybetmesine neden olan olayın istinaf mahkemesindeki yargılaması sonuçlandı. Mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararı onayladı ve İlker Karakaş'a, Onur Şener'in ölümüyle ilgili olarak verilen 25 yıl hapis cezasını onayladı. Ancak, delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verilen Semih Soyalp'in durumu yeniden değerlendirildi. Soyalp, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın sonuçlanması, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve adalet arayışıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirmişti. Olay, ülke genelinde benzer vakalara dair farkındalığı artırmış ve hukuki süreçlere olan ilgiyi tetiklemişti.

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Geçen sene, Çankaya ilçesinde performans sergileyen sanatçı Onur Şener, bir istek parçasını çalmadığı iddiasıyla başlayan bir olayda boğazı cam bir bardakla kesilerek yaşamını yitirdi. Olayın karıştığı isimler arasında yer alan İlker Karakaş, Ali Gündüz, elektrik mühendisi Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk gözaltına alındı. Mahkeme, İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi, ancak takdir indirimi uygulanarak her iki sanığın cezası 25 yıla düşürüldü. Semih Soyalp ise delil yetersizliğinden dolayı beraat etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde gerçekleşen istinaf duruşmasında mahkeme, İlker Karakaş'ın 25 yıl hapis cezasını onayladı, fakat Ali Gündüz'ün cezasını kaldırdı. Mahkeme, Ali Gündüz'ü 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Semih Soyalp'in hükmünü kaldıran mahkeme, ona 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi ve tutuklanmasına hükmetti. Bu olaylar, Onur Şener'in ölümüne dair mahkeme sürecini bir kez daha dikkat çekici bir hale getirdi.onur şener

Ankara'nın Çankaya ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan ve müzisyen Onur Şener'in hayatını kaybettiği 'istek şarkı cinayeti' davasında, yargı Ali Gündüz ve İlker Karakaş'a verilen cezalarda takdir indirimi yaparak her iki sanığın cezasını 25 yıla düşürdü. Tutuklu sanık Semih Soyalp, delil yetersizliğinden beraat ederken, tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'ün beraat kararları hukuka uygun bulundu.

Olay, Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında gerçekleşmişti. Onur Şener'in sahne aldığı gece, istek parça nedeniyle İlker Karakaş ile başlayan tartışma, dışarıda cam bardaklarla devam etmiş ve sonrasında müzisyenin hayatını kaybettiği bir kavgaya dönüşmüştü. İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e verilen müebbet hapis cezaları takdir indirimi ile 25 yıla indirildi. Semih Soyalp, delil yetersizliği sebebiyle beraat ederken, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'ün beraat kararları onandı. Bu gelişmelerle birlikte, davanın geçmişi ve yaşananlar tekrar yargı süreci gündemine taşındı.

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