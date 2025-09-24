Optus'a 100 milyon AUD ceza: 'Hassas gruplara vicdana aykırı satış'

Optus'a yerli halklar ve diğer hassas gruplara 'vicdana aykırı' satış nedeniyle 100 milyon AUD ceza verildi; şirket 1 milyon AUD destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:08
Optus'a 100 milyon AUD ceza: 'Hassas gruplara vicdana aykırı satış'

Optus'a 100 milyon AUD ceza: 'Hassas gruplara vicdana aykırı satış'

Mahkeme kararı

Avustralya'nın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Optus, yerli halklar ve diğer hassas gruplardan yüzlerce müşteriye yönelik uygulamaları nedeniyle 100 milyon Avustralya doları (66 milyon ABD doları) para cezasına çarptırıldı. Karar, Federal Mahkeme Yargıcı Patrick O'Sullivan tarafından, şirket ile Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) arasında varılan uzlaşma kapsamında onaylandı.

Mahkeme gerekçesi

Yargıç O'Sullivan, Optus'un "Temmuz 2023'e kadar 4 yıl boyunca vicdana aykırı ve uygun olmayan satış" yaptığını belirtti. Kararda, Optus üst düzey yönetiminin bu uygulamaların şiddetli ve yağmacı bir nitelik taşıyabileceğinden haberdar olduğu ya da haberdar olması gerektiği vurgulandı.

Hassas gruplara satış

Mahkeme kararına göre Optus'un söz konusu satışları ağırlıklı olarak zihinsel engelliler, maddi sıkıntı çekenler, yeterli İngilizce bilgisi olmayanlar gibi hassas gruplara yapıldı. Bu müşterilerin büyük kısmı ayrıca şirketin hizmet kapsamı dışındaki bölgelerde yaşayan yerli halk mensuplarıydı.

Optus'un yanıtı ve destek taahhüdü

Optus, mahkeme kararının ardından müşterilere yönelik çözüm yolları arandığını açıkladı. Şirket, yerli halklara mensup kişilerin dijital okuryazarlığını desteklemek amacıyla 1 milyon Avustralya doları (660 bin dolar) ödeneceğini bildirdi.

Geçmiş olaylar ve soruşturmalar

Optus daha önce de 2023'te şebekelerinde meydana gelen büyük çaplı bir arıza ile gündeme gelmiş; bu arıza nedeniyle 2 binden fazla kişi acil çağrı hizmetine erişim sağlayamamıştı. Şirketin 2022'de ise 10 milyon müşterisinin bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınması olayı yaşanmıştı.

Hükümet soruşturması

Öte yandan Avustralya hükümeti, 18 Eylül'de Optus'un şebekelerinde meydana gelen ve acil aramaların yönlendirilememesi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtilen kesintiyle ilgili bir soruşturma başlatmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
2
Akbaşoğlu Eskişehir'de: "Terörsüz Türkiye" Vurgusu ve CHP'ye Sert Eleştiriler
3
Kurtulmuş: Erdoğan'ın BM Konuşmaları Tarihi — TBMM Komisyonu Toplandı
4
Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı
5
Erzincan'da itfaiye, motor bölümüne giren kedi yavrusunu kurtardı
6
Hatay'da Satırla Cinayet: 150 Bin Lira Gasbeden Zanlı 'Pamuk'la Yakalandı
7
Aizanoi'de Zeus Tapınağı'nda Restorasyon İçin Mimari Parçalar Gün Yüzüne Çıkıyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası