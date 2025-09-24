Optus'a 100 milyon AUD ceza: 'Hassas gruplara vicdana aykırı satış'

Mahkeme kararı

Avustralya'nın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Optus, yerli halklar ve diğer hassas gruplardan yüzlerce müşteriye yönelik uygulamaları nedeniyle 100 milyon Avustralya doları (66 milyon ABD doları) para cezasına çarptırıldı. Karar, Federal Mahkeme Yargıcı Patrick O'Sullivan tarafından, şirket ile Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) arasında varılan uzlaşma kapsamında onaylandı.

Mahkeme gerekçesi

Yargıç O'Sullivan, Optus'un "Temmuz 2023'e kadar 4 yıl boyunca vicdana aykırı ve uygun olmayan satış" yaptığını belirtti. Kararda, Optus üst düzey yönetiminin bu uygulamaların şiddetli ve yağmacı bir nitelik taşıyabileceğinden haberdar olduğu ya da haberdar olması gerektiği vurgulandı.

Hassas gruplara satış

Mahkeme kararına göre Optus'un söz konusu satışları ağırlıklı olarak zihinsel engelliler, maddi sıkıntı çekenler, yeterli İngilizce bilgisi olmayanlar gibi hassas gruplara yapıldı. Bu müşterilerin büyük kısmı ayrıca şirketin hizmet kapsamı dışındaki bölgelerde yaşayan yerli halk mensuplarıydı.

Optus'un yanıtı ve destek taahhüdü

Optus, mahkeme kararının ardından müşterilere yönelik çözüm yolları arandığını açıkladı. Şirket, yerli halklara mensup kişilerin dijital okuryazarlığını desteklemek amacıyla 1 milyon Avustralya doları (660 bin dolar) ödeneceğini bildirdi.

Geçmiş olaylar ve soruşturmalar

Optus daha önce de 2023'te şebekelerinde meydana gelen büyük çaplı bir arıza ile gündeme gelmiş; bu arıza nedeniyle 2 binden fazla kişi acil çağrı hizmetine erişim sağlayamamıştı. Şirketin 2022'de ise 10 milyon müşterisinin bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınması olayı yaşanmıştı.

Hükümet soruşturması

Öte yandan Avustralya hükümeti, 18 Eylül'de Optus'un şebekelerinde meydana gelen ve acil aramaların yönlendirilememesi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtilen kesintiyle ilgili bir soruşturma başlatmıştı.