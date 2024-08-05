Ordu'da Cumhuriyet Savcısı ve Ailesine Saldırı: 3 Gözaltı

Ordu'da Dram Gelişme: 3 Kişi Gözaltında

Ordu ilinde, bir lokantada Cumhuriyet Savcısı'nın ve ailesinin darp edildiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olay hakkında detaylar paylaşıldı.

Olayın Geçmişi

Aybastı ilçesinin Perşembe Yaylası mevkisinde meydana gelen olay, dün akşam saat 20.45 civarında gerçekleşti. Açıklamaya göre, Ünye Cumhuriyet Savcısı, ailesiyle birlikte bir lokantaya gitti. Ancak burada, lokanta çalışanları tarafından sürekli olarak farklı servis süreleri verilmesi nedeniyle bir tartışma yaşandı.

Tartışma ve Sonrası

Tartışmanın büyümesiyle birlikte işletme çalışanlarının Cumhuriyet Savcısı’na saldırdığı bildirildi. Saldırı esnasında, savcının kayınvalidesi ve kucağındaki 9 aylık bebeği yere düşerek yaralandı. Bu olayla ilgili olarak Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı, kamera kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda olaya karışan 3 şahsı gözaltına aldı.

Konuya İlişkin Açıklama

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan "Cumhuriyet Savcısı, mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdı" şeklindeki asılsız iddialara yanıt vererek, olayın gerçek boyutunu kamuoyuyla paylaştı. Soruşturma ise yasal çerçevede titizlikle devam etmektedir.

Sonuç olarak, bu çirkin olayın tüm detayları merakla beklenirken, adli süreç devam ediyor.