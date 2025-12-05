Ordu'da Halk Ekmek Tesisi 1 Yılda 5 milyon 800 bin Ekmek Üretti

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan halk ekmek üretim tesisi, hizmete girdiği ilk yılda 5 milyon 800 bin adet ekmek üretti. Tesis, sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeği her haneye ulaştırmayı amaçlıyor.

Güler'in hedefi: Sofrada huzur, bütçede rahatlık

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 'vatandaşların sofrasında huzur, bütçesine rahatlık olacak' anlayışıyla başlatılan Halk Ekmek uygulaması sayesinde vatandaşlar ekmek ihtiyacını piyasa değerinin altında bir fiyatla karşılıyor. Tesiste üretilen ekmekler, kent genelinde çeşitli noktalara yerleştirilen büfeler aracılığıyla satışa sunuluyor.

Dağıtım ağı genişletildi

Vatandaşların yoğun ilgisine karşılık Halk Ekmek’in erişim ağı da büyütüldü. İlk etapta 13 büfe ile başlayan satışlar, bugün 20 büfe ve 7 satış noktası ile sürdürüyor. Böylece farklı mahalle ve ilçelerde halk ekmeğe erişim kolaylaştırıldı.

Vatandaşın bütçesine doğrudan katkı

Günlük ihtiyacını daha ucuza karşılamak isteyen vatandaşlar, bu büfelerden ekmek satın alarak aile bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor. Tesis, Ordu genelinde önemli bir ihtiyaca cevap verir hale geldi.

ÜRETİLEN HALK EKMEKLER