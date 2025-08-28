Ordu'da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarına "Her Çocuk Bir Dünya" Etkinlikleri

Doğu ve Güneydoğu'dan Ordu'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için İkizce'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin amacı, çocuk işçiliğini önlemek ve çocukların bahçelerde değil, oyun ve eğitim alanlarında olmasını sağlamak olarak açıklandı.

Projenin koordinasyonu ve hedefi

Etkinlikler, İkizce Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen ve fındık tarımında çocuk işçiliğini engellemeyi hedefleyen "Her Çocuk Bir Dünya Projesi" kapsamında gerçekleştirildi. Proje, çocukların eğitim ve oyun ortamlarına erişimini artırmayı amaçlıyor ve 8 yıldır uygulanıyor.

Eğitimler, atölyeler ve sağlık hizmeti

Çocuklar, bölgede faaliyet gösteren bazı fındık firmalarının desteğiyle İkizce İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen atölye çalışmalarında eğitimlere ve çeşitli etkinliklere katıldı. Proje kapsamında çocuklara ayrıca sağlık hizmeti sunuldu; katılımcılar müzik, resim ve benzeri etkinliklerle desteklendi.

Akademik danışmanlık ve izleme

Projenin akademik danışmanlığını üstlenen Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Kontaş Azaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yıl 56 öğrenciye eğitim verildiğini bildirdi. Dr. Kontaş Azaklı, "Projede ilk yıldan bu yana bizimle birlikte olan çocuklar var. Çocukların büyüdüklerine, farklı eğitim kademelerine geçtiklerine hep birlikte şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Kontaş Azaklı, projeyle ilgili gelişmelerin çocukların yaşadıkları şehirlerde de takip edildiğini ve onlara burs desteği sağlandığını vurguladı.

Doğu ve Güneydoğu'dan Ordu'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.