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Ordu'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 21:40
Ordu'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Ordu'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olay, Kaledere Mahallesi'nde, İ.K. adlı bireyin kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramasıyla gerçekleşti.

Olay anında çevrede bulunan Y.F. ve C.K. da seken kurşunlar nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

Zanlının yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştır.

Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık...

Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık...

Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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