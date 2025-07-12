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Ordu: Karadeniz'in Doğal ve Tarihi Mirası

Ordu, tarihi, doğal güzellikleri ve mutfağı ile Karadeniz'in gözde destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 13:02
Ordu: Karadeniz'in Doğal ve Tarihi Mirası

Ordu'nun Eşsiz Güzellikleri

Ordu, masmavi koyları, yemyeşil yaylaları, mistik efsaneleri ve zengin mutfağı ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Binlerce yıllık tarihi geçmişiyle Karadeniz’in gözde şehirlerinden biri olan Ordu, Milattan önce 7. yüzyılda Milet’liler tarafından kurulan Kotiora adıyla biliniyor. Daha sonra Pontus Krallığı, Roma, Bizans ve Trabzon İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan bu şehir, 1461'de Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı topraklarına katıldı.

Yaylacılık Kültürü

Ordu’nun yaylacılık geleneği, bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel zenginliklerini de yansıtıyor. Çambaşı, Argın, Perşembe ve daha birçok yayla, Karadeniz'in en şenlikli ve turistik alanları arasında. Bahar geldiğinde Perşembe Yaylası ve Çambaşı Yaylası, yaz boyunca halkın hayvancılık yaparak doğanın güzelliklerinden faydalandığı yerler haline geliyor. Yayla festivalleri, hem yerel halkın bir araya gelmesini sağlıyor hem de şehrin kültürel mirasını nesilden nesile aktarıyor.

Perşembe: Sakin Şehir İmtiyazı

Ordu'nun Perşembe ilçesi, 2012 yılında uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) ağına katıldı. Bu prestijli unvan, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile öne çıkan ilçeye verildi. Karadeniz otoyolunun hizmete girmesiyle, Perşembe, doğa ve tarih tutkunları için önemli bir keşif noktası haline geldi.

Yason Burnu ve Hoynat Adası

Yason Burnu, antik çağda denizcilerin önemli bir durağıydı ve Yason Kilisesi ile birlikte hem tarihi hem turistik bir merkez olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca, Hoynat Adası 2004 yılında Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi. Bu ada, geçmişte gemicilerin sığınak olarak kullandığı bir yer.

Perşembe Yaylası ve Çiseli Şelalesi

Perşembe Yaylası, deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, Korgan (Çiseli) Şelalesi, doğal güzelliği ile bölgenin turistik cazibe merkezlerinden biri.

Kabakdağı Köyü: Eko-Turizm ve Geleneksel Lezzetler

Fatsa ilçe merkezine yakın konumu ve tarihi dokusu ile Kabakdağı Köyü, organik tarım ve eko turizm ile öne çıkıyor. Yöresel yemeklerinin yanı sıra, bu köy, tatilcilerin konaklayarak yerel kültürü deneyimleyebilecekleri bir alan sunuyor.

Ordu'nun Güzelliklerini Keşfedin

Ordu, Boztepe'den teleferikle seyredilen muhteşem manzara, Kahraman Sağra Fındık Müzesi ve Rüsumat No: 4 Gemisi ile zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Ayrıca, doğa ile iç içe geçen birçok aktivite ve ziyaret edilecek cazip nokta ile dolu.

Binlerce yıllık tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ve büyüleyici doğal güzellikleriyle...

Binlerce yıllık tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ve büyüleyici doğal güzellikleriyle Karadeniz'in gözde şehirlerinden biri olan Ordu, masmavi koylarından yemyeşil yaylalarına, mistik efsanelerle örülü tarihinden zengin mutfağına kadar her köşesinde ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Binlerce yıllık tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ve büyüleyici doğal güzellikleriyle...

Binlerce yıllık tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ve büyüleyici doğal güzellikleriyle Karadeniz'in gözde şehirlerinden biri olan Ordu, masmavi koylarından yemyeşil yaylalarına, mistik efsanelerle örülü tarihinden zengin mutfağına kadar her köşesinde ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

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