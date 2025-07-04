Orman İşçileri Alevlere Karşı Kahramanca Mücadele Ediyor

İzmir'de çıkan orman yangınlarında zor arazi koşulları ve ateş çemberleriyle karşı karşıya kalan orman işçileri, amansız bir mücadele örneği sergiliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler, İzmir'deki yangınlara karşı yekvücut olarak hareket ediyor.

Son bir haftada, İzmir'in Seferihisar, Menderes, Buca, Gaziemir, Ödemiş ve Çeşme ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına günde ortalama 1000 kişinin üzerindeki kara ekipleriyle müdahale edildi. Buca ve Ödemiş'teki yangınlar sürerken, rüzgarın etkisi nedeniyle havadan müdahale yapılamadığı anlarda kara ekipleri kritik bir rol üstlendi.

Her tehlikeyi göze alarak, omuzlarında taşıdıkları metrelerce uzunluktaki hortumlarla alevlere koşan orman işçileri, son ateşi söndürmeden evlerine dönmeyi düşünmüyor. Zaman zaman araçlarının üstünde, bazen de yol kenarında uyuyan ekipler, öğünlerini orman içerisinde geçirdi.

Alevlerle zorlu bir savaş veren işçiler, havadan müdahalenin yapılamadığı saatlerde de etkin bir şekilde mücadele ettiler. Rüzgarın etkisinin arttığı gece saatlerinde, ateşin yayılışından daha hızlı hareket etmeye çalışan ekipler, yangının kontrol altında tutulması için orman içinde şeritler açtı ve büyük bir özveriyle çalıştılar.

Uykusuzluk ve yorgunluğu bir kenara iten orman işçileri, bazen bir ateş çemberinin içinde, bazen yoğun dumanın altında fedakarlık örnekleri sergiliyor. Yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesi bulunduğunda, ekipler kendilerinden çok vatandaşların can güvenliğini düşündü.

Yardım çağrılarına son derece duyarlı bir şekilde yanıt veren orman işçileri, zor durumda kalan kişileri sırtında taşıyarak insanların ve hayvanların güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı. Bu özverili çalışmalar, orman işçilerinin kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'de çıkan orman yangınlarında zorlu arazi koşulları ve ateş çemberleriyle karşı karşıya kalan orman işçileri amansız bir mücadele örneği sergiliyor. Ülke genelinde son bir haftadaki yangınlarda özellikle İzmir'in Seferihisar, Menderes, Buca, Gaziemir, Ödemiş ve Çeşme ilçelerindeki orman yangınlarına günlük ortalama 1000 kişinin üzerindeki kara ekipleriyle müdahale edildi.

İzmir'de çıkan orman yangınlarında zorlu arazi koşulları ve ateş çemberleriyle karşı karşıya kalan orman işçileri amansız bir mücadele örneği sergiliyor. Ülke genelinde son bir haftadaki yangınlarda özellikle İzmir'in Seferihisar, Menderes, Buca, Gaziemir, Ödemiş ve Çeşme ilçelerindeki orman yangınlarına günlük ortalama 1000 kişinin üzerindeki kara ekipleriyle müdahale edildi.