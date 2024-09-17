Orta Asya-Almanya Zirvesi Kazakistan'da Gerçekleşti

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Almanya liderleri, "Orta Asya-Almanya Zirvesi" için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi.

Zirveye Katılan Liderler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz katıldı.

Tokayev'in Açıklamaları

Zirvenin açılışında konuşan Tokayev, Orta Asya ile Almanya arasındaki üst düzey diyaloğun geçen yıl Berlin’de başlatıldığını vurgulayarak, bu diyaloğun, bölgesel stratejik ortaklığı geliştirme konusundaki ilgi ve isteği gösterdiğini belirtti. Ticaret, yatırım, enerji, çevre, ulaştırma, lojistik, eğitim ve bilim gibi alanlarda önemli konular üzerine kararlar alacaklarını ifade etti.

Enerji ve Ticaret Vurgusu

Tokayev ayrıca, "Almanya’nın en büyük enerji tedarikçilerinden biri olarak Kazakistan, Alman pazarına petrol ihracatını artırmaya hazır," dedi. Sürdürülebilir kalkınma için alternatif enerji kaynakları üzerinde ortak çalışmalara önem verdiklerini söyleyerek hidrojen enerjisi geliştirilmesine de vurgu yaptı.

Nadir Toprak Elementleri ve Ulaşım

Tokayev, Alman yatırımcılar için ülkesinin nadir toprak elementleri konusunda işbirliği teklifiyle birlikte, bölgesel araştırma merkezi kurulmasını önerdi. Ayrıca, Kazakistan, Avrupa'nın ulaştırma sistemleri ile entegrasyonunu artırmak için önemli yatırımlar yapma kararı aldığını belirtti.

Uluslararası Güvenlik ve Ortak Bildiri

Tokayev, uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi için Kazakistan’ın aktif rol almaya hazır olduğunu belirtti. Zirve, Orta Asya ülkeleri ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un imzaladığı "Ortak Bildiri" ile sona erdi. Zirve sonrası liderler, Alman iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Almanya liderleri, "Orta Asya-Almanya Zirvesi" için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sağda) ev sahipliğinde Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 3), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sol 3) katıldı.

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Almanya liderleri, "Orta Asya-Almanya Zirvesi" için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sağda) ev sahipliğinde Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 3), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sol 3) katıldı.

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Almanya liderleri, "Orta Asya-Almanya Zirvesi" için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sağda) ev sahipliğinde Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 3), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sol 3) katıldı.

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Almanya liderleri, "Orta Asya-Almanya Zirvesi" için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sağda) ev sahipliğinde Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 3), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sol 3) katıldı.

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Almanya liderleri, "Orta Asya-Almanya Zirvesi" için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sağda) ev sahipliğinde Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 3), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sol 3) katıldı.

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Almanya liderleri, "Orta Asya-Almanya Zirvesi" için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sağda) ev sahipliğinde Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 3), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sol 3) katıldı.

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Almanya liderleri, "Orta Asya-Almanya Zirvesi" için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sağda) ev sahipliğinde Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 3), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sol 3) katıldı.

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Almanya liderleri, "Orta Asya-Almanya Zirvesi" için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sağda) ev sahipliğinde Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 3), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sol 3) katıldı.