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Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları Toplantısı Kazakistan'da Yapıldı

Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları'nın 8. toplantısı Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 21:13
Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları Toplantısı Kazakistan'da Yapıldı

Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları'nın 8. toplantısı Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlendi. Toplantıya katılan önemli isimler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Gurbanov ve Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bobur Usmanov yer aldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, Nurtleu, konuşmasında bölge ülkelerinin son yıllardaki devletlerarası ilişkilerinin önemli sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti ve 2024 için bölgeler arası ticaret hacminin 2023'e göre yüzde 11,3 artış göstererek 44,7 milyar dolara ulaşacağını duyurdu.

Özellikle Rus gazının Kazakistan üzerinden Orta Asya'ya transit geçişi, elektrik enerjisi tesislerinin inşası ve modernizasyonu gibi projelerin altını çizen Nurtleu, bu işbirliklerinin başarılı örnekler olduğunu ifade etti.

Lavrov ise toplantıda, Ukrayna'daki durum ve Rusya ile ABD arasındaki müzakereler hakkında bilgi verirken, yasadışı göçle mücadele mevzuatına da değindi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, Kulubayev, yük taşımacılığının geliştirilmesi ve göçmen işçilerin serbest dolaşımının engellenmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Muhriddin, Tacikistan'ın Orta Asya-Rusya formatını karşılıklı yarar sağlayan bir platform olarak değerlendirdiğini ve etkileşimin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini belirtti.

Aynı gün, Almatı'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı da gerçekleştirildi. Bu toplantıda, BDT Dönem Başkanı Muhriddin, uluslararası gündemdeki önemli konuları ele aldıklarını ve önümüzdeki aylarda bakanlık düzeyinde etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.

Muhriddin, toplantının ardından sınır güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla BDT üye devletlerinin işbirliği programı kabul edildiğini de belirtti.

BDT'nin dönem başkanlığı Tacikistan'a geçti ve bir sonraki toplantının 9 Ekim 2025 tarihinde Duşanbe'de yapılacağı bildirildi.

Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapıldı....

Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapıldı. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sol 3), Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağ 3), Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sol 2), Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin (sağ 2), Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Gurbanov (sağda) ve Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bobur Usmanov (solda) katıldı.

Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapıldı....

Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapıldı. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sol 3), Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağ 3), Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sol 2), Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin (sağ 2), Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Gurbanov (sağda) ve Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bobur Usmanov (solda) katıldı.

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