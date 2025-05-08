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Orta Doğulu Akademisyenler Kastamonu'da Siyez Buğdayını İnceledi

Orta Doğu'dan gelen akademisyenler, Kastamonu'da siyez buğdayını keşfetti ve ürünlerini kendi ülkelerine tanıtmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:47
Orta Doğulu Akademisyenler Kastamonu'da Siyez Buğdayını İnceledi

Orta Doğu'dan Kastamonu'ya Gelen Akademisyenler Siyez Buğdayını İnceledi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi, Orta Doğu'dan gelen 12 kişilik bir akademisyen ve şefler grubunu ağırladı. Bu ekip, 12 bin yıl geçmişi olan siyez buğdayı ile ilgili detaylı incelemelerde bulundu. Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, İran, Katar ve Umman'dan gelen akademisyenler, siyez buğdayının ana vatanında bulunmanın heyecanını yaşadı.

Siyez Tohumu ve Değirmen Turu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenen “Mergüze” ve “Ata” isimli siyez tohumlarını inceleyen ekip, ayrıca tarihi taş değirmende öğütülen si yezi de gözlemledi. Ziyaret sırasında siyez unuyla hazırlanan ekmek ve etli ekmeklerin tadına bakan akademisyenler, bölgedeki siyez tarlalarını da gezme fırsatı buldular.

Siyez Turizmi ve Yerel Ürünler

Siyez üreticisi Yasin Ciğerci, bu etkinliğin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti. İhsangazi’deki çalışmalarını anlatan Ciğerci, “Orta Doğu'dan gelen misafirlerimize siyez ürünleri sunduk. Değirmende ununu yaptığımız siyezle ekmeğimizi gerçekleştirdik. Siyez buğdayının büyüme aşamalarını gösterdim,” dedi. Ayrıca yerel lezzetler arasında ekşili pilav, siyez helvası ve siyez makarnası gibi ürünleri de tanıttıklarını vurguladı.

Genetiği Bozulmamış Siyez Ürünleri

Kuweyt'ten gelen akademisyen Meena Kadhimi, büyük bir çalışmanın parçası olarak İhsangazi'ye geldiklerini ifade ederek, “İnsanın genetiğiyle oynanmamış buğday türü, Türkiye'de özellikle İhsangazi'de bulunmaktadır. Bu ürünleri kendi ülkemize tanıtmak amacıyla buradayız,” dedi. Kadhimi, siyez ürünlerinin Orta Doğu'da yayılmasını hedeflediklerini söyledi.

Bölgeden Daha Fazla Ürün Talep Ediliyor

Bahreyn’den gelen Mahnaz Kadhimi, geçtiğimiz yıl burada siyez ürünleri alarak büyük beğeni topladıklarını dile getirdi. “Buradan daha büyük ölçekte ürünler alıp kendi ülkemize tanıtım yapacağız,” diyerek gelecekteki planlarını paylaştı. Ekipleri buraya getiren Muhittin Bayrak ise, ziyaretin amacının organik un ve ekşi maya gibi ürünler üzerinde yapılan araştırmalar olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'dan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelen kafile, geçmişi 12 bin yıl önceye dayanan...

Orta Doğu'dan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelen kafile, geçmişi 12 bin yıl önceye dayanan siyez buğdayını ana vatanında görme fırsatı buldu.

Orta Doğu'dan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelen kafile, geçmişi 12 bin yıl önceye dayanan...

Orta Doğu'dan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelen kafile, geçmişi 12 bin yıl önceye dayanan siyez buğdayını ana vatanında görme fırsatı buldu.

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