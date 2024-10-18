Orta Karadeniz'de Zirai Don Uyarısı Yapıldı

Orta Karadeniz'in İç Kesimlerine Zirai Don Uyarısı

Çorum Valiliği, bölgede zirai don olayı konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 19 Ekim tarihini 20 Ekim'e bağlayan gecede zirai don yaşanması bekleniyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yapılan açıklamada, zirai don riskinin özellikle hafta ortasına kadar süreceği belirtildi. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Uyarılar ve Tahminler Önem Taşıyor! Tarım alanında çalışanların, Meteoroloji'nin tahmin ve uyarılarını dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.