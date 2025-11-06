Ortaca'da İlkokul Öğrencilerine Gıda Güvenliği Eğitimi

Ortaca'da ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği eğitimi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik kapsamlı bir Gıda Güvenliği Eğitimi düzenlendi.

Eğitimin kapsamı ve amaçları

Eğitim, 5996 Sayılı Kanun çerçevesinde planlandı ve öğrencilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik bilgileri kazanmaları hedeflendi. Etkinlikte güvenilir gıdanın önemi, sağlıklı ve yararlı besin seçimi ile gıda hijyeni kuralları ayrıntılı olarak ele alındı.

Uygulama ve bilgilendirme

Program, görsel sunumlar ve videolarla desteklenerek, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirildi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ALO 174 Gıda Hattı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte görev alan Gıda Kontrol Görevlileri, öğrencilere günlük yaşamda uygulayabilecekleri pratik hijyen ve beslenme önerileri sundu.

Devam eden çalışmalar

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirerek benzer etkinliklerle gıda güvenliği bilincinin yaygınlaştırılacağını belirtti.

